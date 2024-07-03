بحضور نجوم الفن.. حسام حسن يحتفل بخطوبة ابنته يارا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

حرص المطرب الشعبي عصام كاريكا، والفنانة هالة صدقي، على حضور خطوبة يارا ابنة حسام حسن مدرب منتخب مصر الأول لكرة القدم.

واحتفل المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، حسام حسن، بخطبة نجلته يارا على رجل الأعمال الشاب أحمد راشد في حفل عائلي حضره أسرة العروسين.

كما حرص نجوم الرياضة والفن على حضور حفل خطوبة ابنة حسام حسن، وسط أجواء من الفرحة العارمة.

يارا هي الابنة الكبرى للمدير الفني لمنتخب مصر، حسام حسن من زوجته الأولى هويدا الغرباوي، والتي درست في مجال الإعلام، ومن محبي نشر الصور والأزياء.

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