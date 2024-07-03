كارولين عزمي بالكاجوال وريهام حجاج بـ الذكاء الاصطناعي.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة



محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- نوران أسامة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:



منة فضالي

شاركت الفنانة منة فضالي متابعيها، أحدث ظهور لها على حسابها الخاص بموقع "X"، وعلقت عليها: "الفشل جزء من الحياة، لا تفشل فأنت لا تتعلم، وإذا لم تتعلم فلن تتغير أبدًا".

ريهام حجاج

نشرت الفنانة ريهام حجاج، صورة لها بـ الذكاء الاصطناعي، ونشرت الصورة على حسابه الخاص بموقع "إنستجرام".

آية سماحة

ظهرت الفنانة آية سماحة من داخل سيارتها، ونشرت الصورة على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام" من خلال خاصية "القصص القصيرة".

تامر هجرس

تامر هجرس شارك الفنان تامر هجرس متابعيه، صورة جديدة له، ونشر الصورة على حسابه الخاص بموقع "إنستجرام"، وعلق: "جري".

أسما شريف منير

نشرت أسما شريف منير صورة جديدة لها، عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام، وظهرت خلالها بشعر مستعار.

مايان السيد

نشرت الفنانة مايان السيد صورة جديدة لها من داخل سيارتها، ونشرتها على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بملامح هادئة.

حلا شيحة

شاركت الفنانة حلا شيحة متابعيها أحدث ظهور لها، وذلك على حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "صباح الخير".

ناهد السباعي

ظهرت الفنانة ناهد السباعي، بدون مكياج ونشرت الصورة على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، من خلال خاصية "القصص القصيرة".

كارولين عزمي

خطفت الفنانة كارولين عزمي الأنظار اليها، من خلال أحدث ظهور لها ونشرت الصورة عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة كاجوال ارتدت فيها تيشرت باللون الأسود وبنطلون جينز.

عنبة

نشر مطرب المهرجانات عنبة أحدث ظهور له، وذلك على حسابه الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهر بتيشرت أبيض وبنطلون جينز.