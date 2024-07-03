رافعًا علم المغرب.. محمد رمضان ينشر صورا جديدة في حفل ختام مهرجان موازين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

شارك المطرب محمد رمضان، جمهوره ومحبيه، صورًا جديدة من ختام حفله الغنائي في مهرجان موازين بالمغرب، والذي شهد حضورا ضخما من الجمهور المغربي وعدد من الجاليات العربية.

ونشر "رمضان" صورة وهو يرفع علم المغرب، خلال الحفل الغنائي، الذي أقيم السبت الماضي، في مدينة الرباط، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام".

وقدم رمضان حفلا غنائيا ناجحا في ختام مهرجان موازين الذي أقيم في المغرب، رفع شعار كامل العدد وسط حضور جماهيري ضخم.

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