شكرا لقرائتكم خبر عن Perspectives قسم جديد يضاف لأقسام مهرجان برلين السينمائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مهرجان برلين السينمائى إضافة قسم جديد إلى أقسامه تحت اسم Perspectives، الذى سيتضمن منافسة أفلام طويلة، وبالتالى إلى خلق رؤية أكبر لصانعى الأفلام الشباب.

وستشمل هذه المسابقة المستقلة الجديدة "Perspectives"، ما يصل إلى 14 فيلمًا من جميع أنحاء العالم، مع لجنة تحكيم مكونة من ثلاثة أشخاص، التى ستقرر جائزة أفضل فيلم روائى طويل، وستبلغ قيمة الجائزة 50 ألف يورو وترعاها جمعية إدارة حقوق السينما والتليفزيون (GWFF)، ويتم تقاسم أموال الجائزة بين مخرجي ومنتجي الفيلم الحائز على الجوائز.

قسم Perspectives الجديد منشق من جائزة أفضل في مهرجان برلين السينمائى الدولى، والتي يتم منحها بالتعاون مع GWFF منذ عام 2006، وتوزعت الأفلام المرشحة حتى الآن في كافة أقسام المهرجان، ويجمع القسم الجديد الآن هذه الأفلام معًا في منافسة مركزة.

وعلقت رئيسة مهرجان برلين السينمائى لدولى تريشيا تاتل قائلة: "سيوفر Perspectives منصة أكثر وضوحًا لصانعي الأفلام الجدد الاستثنائيين من جميع أنحاء العالم، ونحن نبحث عن الأفلام الطويلة الأولى التي تمثل طيفًا عالميًا من الأصوات، ولها لغة سينمائية جريئة، وتطور وجهات نظر مثيرة وتقدم طرقًا جديدة لرؤية العالمن، وأود أن أشكر GWFF على دعمهم المستمر لعقود من الزمن لالتزامنا تجاه المواهب الجديدة وعلى مواصلة مرافقتنا فى إعادة تنظيم الجائزة".

يتم اختيار الأفلام الخاصة بـ Perspectives من قبل رئيسة مهرجان برلين السينمائى الدولى تريشيا تاتل بالتعاون مع المديرين المشاركين لبرمجة الأفلام ورؤساء أقسام Panorama وForum وGeneration، على أن تُعطى الأولوية للعروض العالمية الأولى في هذا القسم، ولكن وفقًا لتقدير المخرج، يمكن أيضًا النظر في الأفلام التي تم عرضها لأول مرة في بلدها الأصلي.