شكرا لقرائتكم خبر عن أمير اليمانى يحصد جائزتى أفضل عرض وأفضل مخرج فى مسابقات المسرح الجامعى والان مع تفاصيل الخبر

حصد المخرج أمير اليمانى جائزتى أفضل عرض وأفضل مخرج على مستوى الجامعات والمعاهد الخاصة من خلال مسرحية "شكسبير فى السبتية"، لفريق مسرح المدينة، وحصد أيضا من صناع هذا العرض المهندسة غادة شلبى كأفضل ديكور، وفى جوائز التمثيل فاز العمل بجائزة الأداء الجماعى، وفاز بعض الممثلين بجوائز تمثيل أيضا ومنهم عمر السيد، عبد الله محمد شوقى، مريم علاء سلامة، هند محمد، مصطفى فوزى.

مسرحية "شكسبير فى السبتية " قدمت فى إطار المسرح الجامعى وهى تتناول فكرة الحب و الرفض التام لموت حبيبة البطل فهو مؤلف ويريد التغيير فى روايات الكاتب الكبير ويليام شكسبير من نهاية حزينة أو فراق أو موت إلى نهايات سعيدة، ويبقون أحياء وسعداء لأنه يريد زوجته وحبيبته أن تبقى حية، ولكنها ماتت فى حادث وهو يرفض الواقع تماما ويتخيلها ويتخيل القصص التى يغيرها معه فى البيت وكل هذا بسبب الحب.

جدير بالذكر أن المخرج أمير اليمانى حصل على المركز الأول كمخرج وأفضل عرض من قبل فى نفس المهرجان بمسرحية "متولى وشفيقة" عام 2022، وفي العام الماضي 2023 حصل على جائزة أفضل مخرج وأفضل عرض لمسرحيته التى أخرجها لنفس فريق العمل وهى مسرحية "بيانولا".



أمير اليماني مخرج مسرحية شكسبير في السبتية (1)



أمير اليماني مخرج مسرحية شكسبير في السبتية (2)