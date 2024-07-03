شكرا لقرائتكم خبر عن سيمون تحيى حفلا غنائيا فى الساحل الشمالى غدا ضمن حفلات الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحيى الفنانة سيمون حفلا غنائيا بإحدى قرى الساحل الشمالى، غداً الخميس، وتقدم سيمون باقة مميزة من أغانيها التى اشتهرت بها منها بتكلم جد وتاكسى وغيرها من الأغانى.

يذكر أن الفنانة سيمون قالت إن سر نجاحها الرد على الجمهور بنفسها على وسائل التواصل الاجتماعى، موضحة أنها كانت منذ سنوات ترد هى ووالدها على جوابات المتابعين لها من داخل وخارج مصر قبل ظهور السوشيال ميديا.

وأضافت سيمون، خلال لقاء لها فى برنامج "السفيرة عزيزة" المذاع على قناة dmc، أن كل الأدوار اللى جائتها كانت تطور فيها من خلال الأداء الذى تقدمه، لافتة إلى أنها برج الجوزاء، وأنها لا تؤمن بالأبراج، وأنها حصلت على جائزة من لجنة الفنون فى الأمم المتحدة لإكمال مسيرة فاتن حمامة.

وتابعت سيمون: "من صغرى فى المدرسة والجامعة وأنا شاطرة فى الأبحاث، حيث تأتى جودتها فى كثرة البحث عن المعلومة والتى تستدعى كتابة تفاصيل أكثر".

وقدمت سيمون فى رمضان الماضى، مسلسل صيد العقارب الذى شاركت فى بطولته إلى جانب غادة عبدالرازق، أحمد ماهر رياض الخولى، محمود عبدالمغنى منال سلامة، مى القاضى، مجدى بدر، محمد على رزق، محمد علاء جاميكا، عماد صفوت، سامية عاطف، ميار الغيطى، أحمد ماجد صفاء جلال، أحمد جمال سعيد، عزوز عادل، و من تأليف باهر دويدار، إنتاج فينومينا، إخراج الدكتور أحمد حسن.