شكرا لقرائتكم خبر عن عقد قران الموزع كريم عبد الوهاب والإعلامية هاجر جلال.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى حفل عائلى تم عقد قران الموزع الموسيقى كريم عبد الوهاب على الإعلامية بقناة القاهرة الإخبارية هاجر جلال، بعد قصة حب استمرت فترة طويلة توجت فى النهاية بالارتباط، ونشر كل منهما على صفحاتهما على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك صورا تجمعهما سويا كشفا بها عن زواجهما، وعلقت هاجر على الصور التى تجمعهما "توأم روحى".



هاجر جلال وكريم عبد الوهاب

هاجر جلال وكريم عبد الوهاب





كتب كتاب هاجر جلال وكريم عبد الوهاب

يذكر أن الموزع الموسيقى كريم عبد الوهاب حل ضيفًا على برنامج "نص تون" الذى يعرض على تليفزيون ”الخليج 365” الذى يقدمه الصحفى عادل عبد الله وقال فى لقائه إنه فى بداياته فى عالم الموسيقى تعرض للإصابة بالغرور، خاصة بعد تعاونه مع النجوم الكبار مثل كاظم الساهر وأصالة وتامر حسنى وغيرهم، وأضاف أنه وجد من ينقذه من هذا المرض، حيث كان بجانبه نجوم كبار يمتلكون الخبرة الكافية التى تبعد عنه الغرور وهما الموزعان طارق مدكور ومحمد مصطفى لذلك يعتبرهما من أصحاب الفضل عليه.