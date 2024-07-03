شكرا لقرائتكم خبر عن جورى بكر تعلن عودتها لزوجها بعد انفصالهما: ادعوا لنا بالسعادة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الفنانة جورى بكر، عودتها لزوجها بعد إتمام الصلح بينهما، وذلك بعد أقل من شهرين على إعلان انفصالهما في مايو الماضي.

ونشرت جورى بكر، صورة تجمعها مع زوجها عبر حسابها على إنستجرام وكتبت: "تم الصلح بينى وبين زوجى وأبو ابنى وأتمنى من الناس تدعى لنا بالسعادة والبركة وربنا يحفظك ويخليك لينا ولابنك".



جورى بكر

وفى شهر مايو أعلنت الفنانة جورى بكر انفصالها عن زوجها، بعد زواج دام سنة وشهرين، مشيرة إلى أنها تحملت الكثير خلال تلك الفترة، وذلك من خلال حسابها بموقع "إنستجرام".

يذكر أن جورى شاركت مؤخرا فى مسلسل "مسار إجبارى" الذى عرض فى رمضان الماضى، محققة نجاحا كبيرا من خلال شخصية "سناء"، وذلك بعد النجاح الكبير الذى حققته العام قبل الماضى فى مسلسل "جعفر العمدة".