شكرا لقرائتكم خبر عن دينا فؤاد: كان حلمى أكون طبيبة أطفال وأتمنى أن تحقق ابنتى ما فشلت فيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة دينا فؤاد عن موقفها من دخول ابنتها زينة عالم الفن موضحة، فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أنها لا تمانع هذا الأمر، ولكن في نفس الوقت لابد أن تحذرها من متاعب ومشقة التمثيل وما به من حرب نفسية.

وأشارت دينا فؤاد إلى أنها تتمنى أن تعمل ابنتها زينة طبيبة أطفال، لأن ذلك كان حلمها هى، ولم تستطع تحقيقه ولذلك تتطلع أن تحققه ابنتها.

وقدمت دينا فؤاد في شهر رمضان الماضى مسلسل حق عرب والذى شارك في بطولته إلى جانب أحمد العوضي، رياض الخولي، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصري، كارولين عزمي، أحمد صيام، سلوى عثمان، سامح السيد، وفاء مكي، أحمد عبد الله محمود، إبراهيم السمان، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران، تامر شلتوت، يُمنَى طولان، والعمل من تأليف محمود حمدان، وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجي.

وكرم الخليج 365 دينا فؤاد مؤخراً عن دورها في مسلسل حق عرب وذلك خلال ندوة فنية قالت فيها أن دور حنان الغرباوي التي جسدته خلال أحداث العمل من أصعب الأدوار التي قدمتها خلال مشوارها الفني، لافتة إلى أنها ترى أن الشخصية مركبة وسيكوباتية لذلك كانت صعبة.

وأشارت خلال الندوة أيضاً إلى أنها تجمعها علاقة صداقة وأخوة منذ زمن طويل مع النجم أحمد العوضى والتعاون بينهما أثمر عن أنهما يفهمان بعضهما بالنظرات، لذلك تصور معظم مشاهدها معه مرة واحدة ولا يحتاج المخرج لإعادة، لافتًا إلى أنها تجمهما كيميا كبيرة كانت هي من أسباب نجاح مشاهدهما، مصيفة أنها تتمنى أن تتعاون مع أحمد العوضي مرات جديدة.