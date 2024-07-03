شكرا لقرائتكم خبر عن صور في سوق الخضار.. كواليس جديدة لـ إسعاد يونس فى مسلسل تيتا زوزو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك الفنان إسلام إبراهيم، صور من كواليس تصوير مسلسل "تيتا زوزو" مع النجمة إسعاد يونس، عبر حسابه على إنستحرام، وظهر في الصور وهم يصورون في سوق الخضار، وكتب إسلام على الصور قائلا:"مع صاحبة السعادة تيتا زوزو العشق ".

وشاركت النجمة إسعاد يونس، من قبل جمهورها صورة من كواليس تصوير مسلسلها الجديد " تيتا زوزو"، عبر حسابها على فيس بوك، وكتبت قائلة:" استنوا مسلسل تيتا زوزو قريباً".

مسلسل تيتا زوزو مكون من 30 حلقة، ومن بطولة إسعاد يونس، مصطفى غريب، إيناس كامل، محمد كيلاني، حمزة العيلي، نور محمود، محمود البزاوي، إسلام إبراهيم، مجدى بدر، وإيمان يوسف، وعدد من الأطفال، والعمل من تأليف محمد عبد العزيز وإخراج شيرين عادل، تدور أحداثه في إطار اجتماعي لايت، ومقرر عرضه فى الأوف سيزون على قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية.

وعرض مؤخرا للنجمة إسعاد يونس فيلم "عصابة عظيمة" فى دور العرض خلال شهر يناير الماضى، ويشارك فى بطولته، كريم عفيفي، محمد محمود، فرح الزاهد، وعنبة، مع عدد من ضيوف الشرف، منهم محمد ثروت وعارفة عبد الرسول، والفيلم من تأليف هاجر الإبياري وإخراج وائل إحسان وإنتاج إسعاد يونس.



إسعاد يونس من كواليس تصوير تيتة زوزو



إسعاد يونس من كواليس تصوير تيتة زوزو



إسعاد يونس من كواليس تصوير تيتة زوزو



إسعاد يونس من كواليس تصوير تيتة زوزو