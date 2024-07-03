اتهام مؤلف مسلسل The Umbrella Academy بالتنمر

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف تقرير نشره موقع “رولينج ستون” اتهام المؤلف ستيف بلاكمان، أحد كتاب مسلسل The Umbrella Academy، بارتكاب “سلوك سام ومتنمر وتلاعبى وانتقامى” أثناء عمله من قبل 12 كاتبًا سابقًا وموظفًا داعمًا فى العمل، كما تشمل إحدى الشكاوى فريق كتابة نسائي انتهت عقوده فجأة.

الادعاءات الأخرى التى قدمها الكتاب والموظفون السابقون وفقًا للتقرير المنشور في رولينج ستون كانت المطالبة بـ”الولاء الثابت”، حيث ادعى العديد منهم أنه سيقلل الأدوار أو ينهي عقود الموظفين الذين اختلفوا معه، بالإضافة إلى ذلك، ادعى البعض أنه استخدم تعليقات جنسية وبذيئة ومهينة، أثناء العمل على سلسلة The Umbrella Academy، التي تعرض على منصة نيتفلكس.

وردًا على الاتهامات، قال متحدث عنه إنه عمل مع قسم الموارد البشرية لضمان إبرام عقود النساء “مع الالتزام الكامل بجميع السياسات واللوائح”، وأضافوا أن القرار “يعتمد فقط على الأداء والميزانية”.

كما اتُهم بلاكمان أحدى مؤلفى مسلسل The Umbrella Academy، بتعليقات متحيزة جنسيًا ومعادية للمثليين والمتحولين جنسيًا.

وقال ممثل عن بلاكمان لرولينج ستون إنه كان مترددًا في البداية بشأن الطلب لأن نصوص الموسم الثالث من مسلسل The Umbrella Academy مكتوبة وستتطلب الكثير من العمل لإعادة كتابتها، بعد أن طلب أليوت بيج أن يظهر كمتحول جنسيا في مسلسل The Umbrella Academy.

وأطلقت شركة Universal Content Productions منتجة مسلسل The Umbrella Academy، تحقيقًا في هذه الادعاءات في عام 2023، ووفقًا لمجلة رولينج ستون، لم يكن بإمكانهم إلا إثبات أن بلاكمان أدلى “بملاحظات غير لائقة وغير مهنية” واستخدم “لغة بذيئة ومهينة”.

وفي بيان لمجلة رولينج ستون، أضاف المتحدث باسم بلاكمان: “على مدى ست سنوات وأربعة مواسم من مسلسل The Umbrella Academy أشرف فيها على الآلاف من طاقم العمل والممثلين والكتاب، قاد ستيف بلاكمان العمل ليصبح سلسلة محبوبة مع معجبين مخلصين وقصص آسرة وفريق متخصص”.

وتابع في البيان: “هذه الادعاءات صادرة عن مجموعة من الموظفين الساخطين كاذبة وشائنة تمامًا، ولا تعكس بأي حال من الأحوال بيئة العمل التعاونية والمحترمة والناجحة التي رعاها بلاكمان”.