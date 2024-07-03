محمود العزازى: حبى للزعيم وراء تقليدى له وعرض نوستالجيا 90/80 أعاد للمسرح جمهوره

ياسر رشاد - القاهرة - أبدع الفنان الشاب محمود العزازى، فى تقليد الزعيم عادل إمام من خلال مقطع فيديو انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعى خطف الأنظار بشكل كبير؛ نظرًا لاحترافيته فى الوصول لروح شخصية الزعيم عادل إمام فى الشكل والأداء والحركة لدرجة كبيرة للغاية.

وعلق «العزازى»، أن مقطع الفيديو سُجل خلال بروفة للعرض المسرحى «نوستالجيا 90 /80» حيث إنه يجسد شخصية «الزعيم» فى العرض الذى يعود بآلة الزمن ويظهر الأعمال ما بين فترة الثمانينات والتسعينات.

وقال الفنان محمود العزازى، فى تصريحات للوفد، إن مقطع الفيديو الذى انتشر من كواليس إحدى البروفات للعرض المسرحى «نوستالجيا 90 /80» الذى يقام حالياً بمسرح الدولة تحت رعاية الدكتورة نيڤين الكيلانى وزيرة الثقافة وإنتاج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيونى وتنفيذ الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبدالمنعم.

وأضاف «العزازى»، أنه من عشاق الزعيم عادل إمام لذا فإنه يتعايش مع شخصيته وكأنها واقعية حقيقية من الأداء والحركات وطريقة الحديث وأسلوبه فى التعامل، لافتا إلى أنه جسد شخصية الفنان الراحل عبدالحليم حافظ ولاقى إشادة كبيرة من كل الحضور.

الفنان الشاب محمود العزازى

وأشار الفنان الشاب إلى أنه يقدم خلال العرض المسرحى شخصيتين للزعيم عادل إمام من فيلم شمس الزناتى ومسرحية الواد سيد الشغال، مشددًا على تأثره الشديد بالزعيم عادل إمام لأنه جزء من وجدان المصريين.

ووجه الفنان «العزازى»، الشكر للفنان القدير تامر عبدالمنعم، رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية بوزارة الثقافة ومخرج العرض، أنه استطاع تقديم عمل فنى مميز بهذا الشكل الاحترافى وبالإمكانيات المتاحة على مسرح الدولة التى تعد خطوة مهمة لجذب الجمهور للعروض المسرحية من جديد، وسعى «عبدالمنعم» أن العرض خلال ساعة ونصف نضع الجمهور على آلة زمن من القرن الماضى والتى تضم تجسيد مسلسلات ومسرحيات وبرامج وجميع الوسائل الفنية والاجتماعية خلال هذه الفترة.

ولفت إلى أنه أثار دهشة الجمهور فور ظهوره على خشبة المسرح، قائلاً: «الجمهور كان بيصرخ فى الصالة لدرجة أن الجمهور افتكرونى هولوجرام».

جدير بالذكر، أن العرض الغنائى «نوستالجيا 90 /80» فى دور العرض برعاية الدكتورة نيڤين الكيلانى وزيرة الثقافة وإنتاج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة د. «البسيونى» وتنفيذ الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبدالمنعم، ورفع شعار كامل العدد فى ليالى عرضه.