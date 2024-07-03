مهرجان المسرح المصري يكرم عاطف عوض في حفل افتتاح الدورة الـ17

ياسر رشاد - القاهرة - يكرم المهرجان القومي للمسرح المصري، برئاسة الفنان محمد رياض، خلال دورته السابعة عشرة الفنان الدكتور عاطف عوض العميد السابق للمعهد العالي للباليه ؛ وذلك تقديرًا لمسيرته الزاخرة بالأعمال المسرحية بشكل خاص، والفنية بشكل عام كمصمم استعراضات وأستاذا بأكاديمية الفنون .

محطات في حياه عادل عوض



الفنان الدكتور عاطف عوض مواليد 8 مارس عام 1963 م ، وهو نجل الفنان الكبير الراحل محمد عوض ، وحصل علي بكالوريوس المعهد العالي للبالية عام 1985 بتقدير امتياز، وحصل علي درجة الدكتوراه في الفنون عام 2004 بدرجة امتياز ، ويعمل حاليا أستاذا متفرغا بقسم تصميم وإخراج الباليه بالمعهد العالي للباليه بأكاديمية الفنون، والعميد السابق للمعهد منذ عام 2018، وحتي 2021 م .

الدكتور عاطف عوض يعد من أهم مصممي الاستعراض في مصر والوطن العربي، وله العديد من الأعمال الفنية التي قام بتصميم استعراضاتها سواء كانت مسرحية أو سينمائية أو مسلسلات، كما صمم استعراضات فوازير رمضان، وصمم أيضا استعراضات الاحتفالات الوطنية وافتتاح وختام 12 مهرجان دولي .



أعماله التي قام بتصميم استعراضاتها في المسرح وصلت لحوالي ( 36) مسرحية، ومنها : ثرثرة فوق النيل، كعب عالي، كرنب زبادي، ألباندا، شارع محمد علي ، الزعيم، حزمني يا، بودي جارد، الملك لير، عفرتو، قصة الحي الغربي، يوليوس قيصر، بلقيس، الكنز، مراتي زعيم عصابة، ياطالع الشجرة، كازينو بديعة.



أما في السينما فقام بتصميم استعراضات حوالي ( 30) فيلما سينمائيا منها : الناظر، صاحب صاحبه، ميدو مشاكل ،على اسبابسي، جالا جالا، جعلتني مجرما، مفيش غير كده، مرجان احمد مرجان، بوشکاش، زهايمر، الكنز ، الانس والنمس، رشة جريئة ، طيور الظلام، صعيدي في الجامعة الأمريكية، في عز الضهر، وغيرها، كما قام بتصميم أكثر من ( 30) استعراض للفيديو كليب لبعض للفنانين منهم : أصالة - شيماء سعيد -مصطفي قمر - مدحت صالح - جنات - انوشكا - خالد عجاج.



الدكتور عاطف عوض، صمم أيضا أكثر من موسم لفوازير رمضان ومن أشهرها: فوازير "حاجات ومحتاجات " بطولة شريهان ، وفوازير "أبيض وأسود " بطولة محمد هنيدي وأشرف عبد الباقي ودينا ، وفوازير "قيمة وسيما" بطولة لوسي ، وفوازير " ما نستغناش " بطولة نادين.



حاز عوض علي العديد من الجوائز العالمية والمحلية أهمها: الجائزة الفضية للمهرجان الدولي لعيد الربيع "بكوريا "عام 2000، وجائزة المهرجان الدولي العاشر لمسرح الطفل بدولة تونس عام 2009م ، وشهادة تقدير غيام الشارقة المسرحية الدورة العشرين من دولة الإمارات عام 2010 ، وجائزة المهرجان القومي للمسرح المصري الدورة الأولى في تصميم الاستعراضات عام 2006 عن مسرحية" لص بغداد" .

وخلال إدارته للمسرح القومي للطفل أنتج حوالي ( 12) مسرحية للأطفال منها ( أول عمل لمسرحة المناهج الدراسية باللغة الإنجليزية) ومن الأعمال التي أنتجها : مسرحية ( حلم بكرة ) عام 2006، للمخرج أحمد عبد الحليم ، ومسرحية ( كوخ الطيبين ) عام 2006، من إخراج زين نصار، ومسرحية ( سندريلا ) عام 2007، إخراج بتول عرفة ، ومسرحية ( عالم الأقزام ) عام 2008، إخراج عزة لبيب ، ومسرحية ( الأم الخشبية ) عام 2010، للمخرج ناصر عبد المنعم ، ومسرحية ( مقالب علي بابا ومرجانه ) عام 2011، من إخراج عصام السيد .

مهرجان المسرح المصري



مهرجان المسرح المصري ، يقام برعاية ودعم من وزارة الثقافة ، والدورة المقبلة من عمر المهرجان ستحمل اسم الفنانة " سميحة أيوب "، وتتكون اللجنة لهذا المهرجان من الفنان محمد رياض ( رئيسا ) والفنان ياسر صادق ( مديرا للمهرجان ) وأعضاء اللجنة هم : الناقدتان علا الشافعي و عبلة الرويني، الكاتب مدحت العدل ، الكاتب وليد يوسف، الفنان نضال الشافعي ، المخرج اسلام امام ، بالإضافة لعضوية 6 أعضاء آخرين بمناصبهم.

وهم : "المخرج الكبير خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي والدكتور وليد قانوش رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، والدكتور أحمد بهي الدين رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للكتاب وأ.عمرو البسيوني رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لقصور الثقافة والفنان القدير إيهاب فهمي رئيس الإدارة المركزية للمركز القومي للمسرح، ومنسق عام المهرجان أ. ماجدة عبد العليم، وينطلق المهرجان خلال الفترة من يوم 15 يوليو المقبل، الذي سيشهد حفل الافتتاح، وتستمر الفعاليات حتى يوم 30 يوليو 2024 الذي سيشهد حفل الختام .