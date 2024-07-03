شكرا لقرائتكم خبر عن نفاد تذاكر فئة vip لحفل محمد حماقى فى ليالى مصر ببورسعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفدت تذاكر حفل محمد حماقى من فئة vip ، ضمن حفلات ليالى مصر، يوم الجمعة 5 يوليو في بورسعيد، وطرحت تذاكر حفل حماقى عبر موقع "تذكرتى" ومن المقرر أن يقدم لجمهوره باقة متنوعة من أغانيه القديمة والحديثة منها أحلى حاجة فيكى ومابلاش ولمون نعناع وغيرها .



محمد حماقى

وأحيا مؤخرا محمد حماقى حفله الغنائى، الجمعة الماضية باستاد 30 يونيو فى التجمع الخامس ضمن فعاليات مشروع "ليالي مصر"، ووجه الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وقال محمد حماقى: "أشكر الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على مجهوداتها وبتشرف إنى بحيى أول حفلة من ليالى مصر وأتمنى النجاح لكل الحفلات، وأشكر شركة تذكرتى على التنظيم فى منتهى الروعة وأكثر من رائع وعلى المجهود".

وأضاف: "وأشكر فرقتى بالكامل وأحمد عصام وصديقى ومدير أعمالى حمدى بدر، وكل فريق العمل اللي بيساعدونى أطلع بالشكل المناسب".

ويأتي حفل محمد حماقى ضمن فعاليات مشروع "ليالي مصر"، والذي تقدمه شركتا المتحدة برودكشن وتذكرتي، برعاية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وتأتي ليالي مصر في إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية للحفاظ على الريادة المصرية في الفن والثقافة وتوسيع قاعد الترفيه لتصل لكل ربوع مصر إلي جانب الترويج للكثير من المحافظات كمقاصد للسياحة الداخلية من خلال تنظيم الحفلات فيها.

وعلى مدى السنوات الماضية قامت المتحدة بالعديد من المشروعات والمبادرات لدعم وتطوير صناعة الترفيه وذلك للحفاظ على الريادة في الفن والثقافة وإبراز التراث الحضاري للدولة المصرية.