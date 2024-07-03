هدى المفتي برفقة صديقاتها في أحدث ظهور لها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

شاركت الفنانة هدى المفتي جمهورها بصور من أحدث ظهور لها، وظهرت برفقة أصدقائها.

ونشرت هدى الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "أخواتشي".

وانهالت عليها من الجمهور، وجاءت كالتالي: "ربنا يخليكم لبعض ويبارك فيكم، قمرات ما شاء الله، هدى القمر وبس، دودو السكر".

يذكر أن هدى المفتي غابت عن موسم دراما رمضان 2024، وكان آخر أعمالها مسلسل "مفترق طرق" والذي عرض مؤخرا على منصة شاهد، بطولة: هند صبري، إياد نصار، ماجد المصري

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