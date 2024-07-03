تركي آل الشيخ يروج لـ بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

روج المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، لبطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية، والتي تستضيفها الرياض بداية من 3 يوليو حتى 25 أغسطس المقبل.

ونشر "آل الشيخ" البرومو عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وعلق قائلا: "كأس يعكس هويتنا وتراثنا، ويثبت بأن وطني السعودية هي الوجهة العالمية الرائدة في صناعة الألعاب والرياضات الإلكترونية".

يذكر أن المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، أعلن إقامة عدد من الفعاليات الترفيهية بالتزامن مع إقامة كأس العالم للرياضات الإلكترونية بالمملكة، والتي تشمل 6 مسرحيات، والعديد من الحفلات الغنائية.

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