لحظة وصول نانسي عجرم لـ جدة استعدادًا لإحياء حفلها الغنائي.. فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

وصلت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم إلى جدة بـ المملكة العربية السعودية، للمشاركة في إحياء الحفل الغنائي "ليلة وردة" مع عدد من نجمات الوطن العربي.

ونشرت الشركة المنظمة للحفل "بنش مارك" على حسابها الخاص بموقع "X"، مقطع فيديو يوثق لحظة وصولها.

يذكر أن الحفل يقام على خشبة مسرح "عبادي الجوهر أرينا"، وتشارك بـ الحفل أصالة نصري، نانسي عجرم، ريهام عبدالحكيم، وعبير نعمة.

جدير بالذكر أن نانسي عجرم تستعد لطرح أحدث أغانيها في الصيف بالتعاون مع الملحن محمد رحيم.

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