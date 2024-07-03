تكريم مصمم الاستعراضات عاطف عوض بالمهرجان القومي للمسرح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

أعلنت إدارة مهرجان القومي للمسرح المصري، برئاسة الفنان محمد رياض، عن تكريم مصمم الاستعراضات الفنان عاطف عوض بالدورة السابعة عشرة، التي تحمل اسم الفنانة سميحة أيوب ، والمقرر أن تنطلق يوم 15 يوليو المقبل.

إدارة المهرجان القومي للمسرح المصري، أعلنت تكريم الفنان عاطف عوض العميد السابق للمعهد العالي للباليه ؛ تقديرًا لمسيرته الزاخرة بالأعمال المسرحية بشكل خاص، والفنية بشكل عام كمصمم استعراضات وأستاذا بأكاديمية الفنون .

الفنان الدكتور عاطف عوض مواليد 8 مارس عام 1963، وهو نجل الفنان الكبير الراحل محمد عوض، وحصل على بكالوريوس المعهد العالي للباليه عام 1985 بتقدير امتياز، وحصل على درجة الدكتوراه في الفنون عام 2004 بدرجة امتياز .

ويعد الفنان عاطف عوض من أهم مصممي الاستعراض في مصر والوطن العربي، وله العديد من الأعمال الفنية التي قام بتصميم استعراضاتها سواء كانت مسرحية أو سينمائية أو مسلسلات، كما صمم استعراضات فوازير رمضان، وصمم أيضا استعراضات الاحتفالات الوطنية وافتتاح وختام 12 مهرجان دولي .

وقام الفنان عاطف عوض بتصميم استعراضات حوالي ( 36) مسرحية، ومنها: ثرثرة فوق النيل، كعب عالي، كرنب زبادي، ألباندا، شارع محمد علي، الزعيم، حزمني يا، بودي جارد، الملك لير، عفرتو، قصة الحي الغربي، يوليوس قيصر، بلقيس، الكنز، مراتي زعيم عصابة، يا طالع الشجرة، كازينو بديعة.

الفنان عاطف عوض صمم أيضا استعراضات حوالي ( 30) فيلما سينمائيا منها: الناظر، صاحب صاحبه، ميدو مشاكل، علي سبايسي، جالا جالا، جعلتني مجرما، مفيش غير كده، مرجان أحمد مرجان، بوشکاش، زهايمر، الكنز، الانس والنمس، رشة جريئة، طيور الظلام، صعيدي في الجامعة الأمريكية، في عز الضهر، وغيرها، كما قام بتصميم أكثر من ( 30) استعراض للفيديو كليب لبعض للفنانين منهم : أصالة، شيماء سعيد، مصطفى قمر، مدحت صالح، جنات، أنوشكا، خالد عجاج.

وعلى مستوى الفوازير، صمم عاطف عوض استعراضات، فوازير "حاجات ومحتاجات" بطولة شريهان، وفوازير “أبيض وأسود ” بطولة محمد هنيدي وأشرف عبدالباقي ودينا، وفوازير "قيمة وسيما” بطولة لوسي، وفوازير ”ما نستغناش" بطولة نادين.

ونال الفنان عاطف عوض على العديد من الجوائز العالمية والمحلية أهمها: الجائزة الفضية للمهرجان الدولي لعيد الربيع “بكوريا “عام 2000، وجائزة المهرجان الدولي العاشر لمسرح الطفل بدولة تونس عام 2009، وشهادة تقدير غيام الشارقة المسرحية الدورة العشرين من دولة الإمارات عام 2010 ، وجائزة المهرجان القومي للمسرح المصري الدورة الأولى في تصميم الاستعراضات عام 2006 عن مسرحية "لص بغداد” .