طرح فيلم "جوازة توكسيك" بدور العرض السينمائي اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

تستقبل دور العرض السينمائي اليوم الأربعاء فيلم "جوازة توكسيك" ضمن أفلام موسم صيف 2024.

والفيلم يخوض بطولته: ليلى علوي، بيومي فؤاد، هيدي كرم، تامر هجرس، الراقصة الاستعراضية جوهرة، ملك قورة، محمد أنور، ومن تأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريم.

تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول "كريم" و"فريدة" اللذان يريدان الزواج، حيث تتصادم العوالم ببعض عند التقاء العائلات، عائلة كريم المحافظة ووالديه اللذان لا يوافقان على خلفية "فريدة" الليبرالية المتحررة، فيلجئان إلى سلسلة من الحيل والمقالب المضحكة لإيقاف الزواج.

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