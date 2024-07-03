عمر السعيد يكشف تفاصيل مسابقة "سهلة ماتستصعبهاش"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

كشف الفنان عمر السعيد عن تفاصيل مسابقة تحمل اسم "سهلة ماتستصعبهاش"، والتي ستقام يوم الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع.

وأعلن السعيد عن تفاصيل المسابقة من خلال مقطع فيديو نشره عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وتأتي المسابقة بجوائز مغرية ومفاجآت مشوقة وسيتم اختيار الفائزين بشكل عشوائي من بين المشاركين، وسيتم الإعلان عن الفائزين وتوزيع الجوائز يوم الأحد من كل أسبوع، الجوائز تشمل سبيكة ذهب بوزن جرام واحد وكتاب كهدية، مما يضيف لمسة خاصة وقيمة لكل أسبوع.

يذكر أن الفنان عمر السعيد شارك في رمضان 2023 بـ مسلسل "أزمة منتصف العمر" وشارك في بطولته كل من الفنان كريم فهمي، ريهام عبد الغفور، رشدي الشامي، رنا رئيس، وغيرهم، والعمل من إخراج كريم العدل.

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