بـ الصور..أحدث ظهور لـ ميرهان حسين والجمهور: "قمر طول عمرك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة ميرهان حسين متابعيها، أحدث ظهور لها أثناء استمتاعها بـ العطلة الصيفية، وحازت على إعجاب متابعيها.

ونشرت ميرهان الصور على حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وظهرت بملامح هادئة.

وجاءت عليها تعليقات الجمهور كالتالي: "القمر الحقيقي وصل، قمر طول عمرك، يا جماله، ماشاء الله بتحلوي كل يوم أكتر، ربنا يحرصك يا قلبي، أي الجمال والطعامة دي".

يذكر أن ميرهان حسين تعرضت مؤخرا لسرقة مجوهراتها من شقتها والتي شملت عدد من المجوهرات وكذلك حقيبة بداخلها بعض المتعلقات والأدوات الشخصية والأحذية الخاصة بها.

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