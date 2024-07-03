هل يحق لصاحب واقعة الصفعة تقديم شكوى ضد عمرو دياب في نقابة الموسيقيين؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

توجه سعد أسامة "المعجب الذي تلقى صفعة من النجم عمرو دياب" إلى مقر نقابة المهن الموسيقية بصحبة 3 محامين، للسؤال عن تفاصيل التقدم بشكوى ضد النجم عمرو دياب.

أحمد أبو المجد عضو مجلس نقابة المهن الموسيقية، رد على سؤال "الخليج 365"، عن مدى توافق لجوء الشاب لتقديم الشكوى، مع لوائح وقوانين النقابة.

وأجاب عضو مجلس النقابة: "متاح لأي حد التقدم بشكوى، طالما أن الموضوع له علاقة بالمهنة وممارسته لها، علما بأن الشاب والمحامين الذين حضروا معه، لم يتقدموا بعد بأي شكوى، وسألوا أمس الثلاثاء، عن إمكانية تقديم شكوى، فقط"

محامي النجم عمرو دياب قام بتحرير محضر في قسم شرطة التجمع الأول، ضد الشاب، واتهمه فيه بالقيام بقرص "عمرو" ومضايقته، خلال مشاركته بالغناء في حفل زفاف ابنة المنتج محمد السعدي.