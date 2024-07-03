بعد إلقاء القبض عليه.. معلومات عن حامد سنو عضو فرقة "مشروع ليلى"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

أُلقي القبض مساء أمس الثلاثاء، على المطرب حامد سنو العضو الرئيسي لـ فرقة "مشروع ليلى"، أثناء مشاركته تظاهرات تضامنية مع فلسطين، في مدينة نيويورك الأمريكية.

وفي السطور التالية، نستعرض أبرز المعلومات عن المطرب حامد سنو:

ولد حامد سنو في بيروت في 25 من أبريل سنة 1988.

تخرج من الجامعة الأمريكية قسم "تصميم الجرافيك" في بيروت.

وبدأ سنو الغناء مع فرقة "مشروع ليلى" عام 2008، وهو مغني ومؤلف بالفرقة وتتكون من 5 أعضاء، وحتى الآن فكل الألبومات التي صدرت للفرقة هي من غنائه.

تم منع "مشروع ليلى" من إقامة حفلات غنائية في الأردن، من قبل الحكومة الأردنية، وذلك على خلفية التوجه الجنسي المثلي لسنو.

شارك حامد سنو، في حملة مؤسسة "إدراك" اللبنانية، والتي تهدف للاهتمام بالصحة الجنسية.