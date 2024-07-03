شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تألقهم في أول دورة.. منير وكايروكى وويجز نجوم مهرجان العلمين 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم عدد كبير من النجوم حفلات غنائية كاملة العدد بحضور جماهيرى كبير و ضخم خلال الدورة الأولى بمهرجان العلمين، العام الماضى، وأشعلوا المسرح و تفاعل معهم الجماهير بحماس شديد، ومن هؤلاء النجوم الكينج محمد منير وفريق كايروكى و مطرب الراب ويجز وتامر عاشور.

وبعد نجاحهم بالدورة الأولى بمهرجان العلمين، يلتقى الجمهور فى الدورة الثانية لمهرجان العلمين بالنجوم منير وتامرعاشور وكايروكى وويجز بالدورة الثانية للمهرجان، وينتظر منهم كل محبيهم و جمهورهم حفلات قوية و مفاجآت كبيرة هذا العام مثل العام الماضى.

وتنطلق فعاليات مهرجان العلمين الجديدة في دورته الثانية في الفترة من 11 يوليو الجاري وحتى يوم 30 أغسطس المقبل، والتي تشهد العديد من الفعاليات الفنية والرياضية، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه المهرجان في نسخته الأولى التي أقيمت العام الماضي.

وكانت إدارة مهرجان العلمين الجديدة في نسخته الثانية قد أعلنت تخصيص 60% من أرباح المهرجان لصالح فلسطين، حيث جاء ذلك على البوستر الخاص بالنسخة الثانية من المهرجان.

يذكر أن الموسم الأول من مهرجان العلمين شهد مشاركة عدد كبير من نجوم الغناء في الوطن العربى ممن أحيوا حفلات تحت شعار "كامل العدد"، إلى جانب التنوع الكبير في تلك الحفلات، أبرزهم: الكينج محمد منير وراغب علامة وأحمد سعد ونانسي عجرم وعمر خيرت ومدحت صالح وحميد الشاعرى وإليسا وتامر عاشور وويجز وحكيم وفرقة كايروكي، وكارول سماحة و بهاء سلطان و رضا البحراوى و مسلم وشارموفرز وغيرهم.