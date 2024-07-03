شكرا لقرائتكم خبر عن علا رضوان تكتب: فى مهرجان العلمين العلم علمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لفتة طيبة في افتتاح فعاليات مهرجان العلمين أن يتم رفع العلم الفلسطيني بجانب العلم المصري، ليصبح العلم علمين، علم مصر العظيمة الأخت الكبرى التي لا تنسى شقيقتها الصغرى فلسطين، لذلك خصص المهرجان ستين بالمئة من أرباح مهرجان العلمين لإغاثة فلسطين.

في مهرجان العلمين.. العلم علمين أيضا لأن المتحدة ترفع شعار الترفيه بجوار شعار الترويج السياحي لمصر عبر فنها الأصيل وشاطئها الصافي، ويسهم مهرجان العلمين فى تسليط الضوء على مصر كأحد المقاصد السياحية الأمنة، والترويج لمنطقة الساحل الشمالى بأكملها على خريطة السياحة العالمية، خاصة مع المشروعات الكبيرة التى تشهدها تلك المنطقة والتى تحولها لمنطقة جذب سياحي على مدار العام وليس صيفا فقط.



في مهرجان العلمين.. العلم علمين لأنه كما يهتم بعالم الكبار وتقديم الترفيه لهم من خلال الحفلات لكبار الفنانين لم ينسى عالم الأطفال وكيف يسعدهم من بين هذه الأنشطة، يبرز مهرجان "نبتة" الذي يخصص للأطفال مجموعة من الأنشطة التفاعلية والثقافية والترفيهية. حيث تولى الفنان أحمد أمين رئاسة المهرجان للإشراف على الأنشطة المقدمة للأطفال، بصحبة الفنانة دنيا سمير غانم في تقديم بعض الفعاليات. ويهدف المهرجان إلى تعزيز تأثير الأنشطة التفاعلية على الأطفال من خلال تقديم العديد من الفوائد والقيم الإيجابية

في مهرجان العلمين.. العلم علمين، علم مصر الذي يظل مرفوعا دائما وخفاقا ممثلا في الشركة المتحدة وبجواره علم الشقيقة الغالية المملكة العربية السعودية ممثلا في هيئة الترفيه حيث سيتم تقديم بعض العروض المسرحية التي عرضت داخل موسم الرياض في مهرجان العلمين، لنقول أن فنونا مشتركة وتحمل لغة واحدة ويبقى دائما وأبدا فن عربي.

في مهرجان العلمين.. العلم علمين، علم شهداء الجيش والشرطة والذي سيظل لواءهما مرفوعين، وسيظل أبناء وأسر شهدائهما مرفوعين فوق رؤوسنا لذلك قررت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية منح العديد من المزايا الاستثنائية والتذاكر المجانية لأسر وأبناء شهداء القوات المسلحة والشرطة فى جميع فعاليات مهرجان العلمين الجديدة المقرر انطلاقه يوم 11 يوليو الجارى وحتى 30 أغسطس المقبل.

في مهرجان العلمين، العالم كل العالم مدعو ليرى مصر الجميلة ويزورها ويستمتع بطبيعتها وطيبة ناسها.