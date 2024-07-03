شكرا لقرائتكم خبر عن الخبير الإعلامي ياسر عبد العزيز يشيد بتغطية قناة Extra للتشكيل الوزاري الجديد والان مع تفاصيل الخبر

قال الخبير الإعلامي الدكتور ياسر عبد العزيز، تعليقا على تميز تغطية قناة Extra للتشكيل الوزاري الجديد، وحركة المحافظين، إن القناة تميزت بشكل كبير على مستوى تقديم المحتوى التحليلي وذلك مستندة على معلومات موثقة ومتابعة دقيقة للحدث.

وفي سياق متصل، قال الخبير الإعلامي محمد مصطفى أبو شامة، تعليقا على تميز تغطية قناة Extra، للتشكيل الوزاري الجديد، إنه متابع للحدث منذ الساعة الثامنة صباحا، وأن تغطية Extra، مكتملة الرؤية وتغطية منهجية وطنية لحدث كبير.

وأشار أبو شامة، إلى أن القناة انفردت بالتشكيل الوزاري الكامل والصحيح وهو تأكيد على مصداقية القناة وقطاع الأخبار بالشركة المتحدة، لأنها قدمت المعلومات الصحيحة دون تعجل أو تسابق يأتي في غير صالح المهنية.

وأشار مصطفي أبو شامة، إن وسائل اعلام المتحدة بشكل عام واكسترا بشكل خاص اكثر دقة من غيرها، وتقدم رؤية إعلامية متكاملة ومتميزة والمصريين تابعوا قناة أكسترا والتي يعتبرها القناة الوطنية الأولى.

وأوضح أبو شامة أن التغطية قدم فيها معلومات وتفاصيل لسيرة ذاتية وتحليلات لأهم ما يمز الحكومة الجديدة، ولقاءات مع الوزراء الجدد ليستطيع المشاهد أن يتعرف على الوزير وملامح رؤيته، إلى جانب تغطية حركة المحافظين الاوسع في تاريخ مصر وذلك بقيادة أحمد الطاهري رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والذي كان حريص على التواجد بنفسه وسط زملاءه بروح الفريق.