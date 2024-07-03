مي سليم توضح حقيقة زواجها من أحمد الفيشاوي

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت الفنانة مي سليم ، العديد من الأسرار الفنية والشخصية، وحقيقة ارتباطها بالفنان أحمد الفيشاوي وكواليس مشاركتها في فيلم بنقدر ظروفك.

وتحدثت مي سليم خلال الحلقة عن آخر أعمالها الفنية وهو فيلم يحمل اسم "بنقدر ظروفك"، بطولة الفنان أحمد الفيشاوي، وقالت مي: " مؤخراً بقيت بحب أختار أدواري اللى بحس أنها هتضفلى وهضفلها، على عكس الأول كنت بحب أشتغل كتير علشان أشوف نفسي في كل دور".



وتابعت: "لما جالى فيلم بنقدر ظروفك حسيت ان الحكاية نفسها مختلفة ومطرحتش قبل كدة، وهو بيتكلم عن الأسعار والمناطق العشوائية وحب الناس لبعض، ومبسوطة جدا بفريق العمل".



وأضافت: "الشغل مع الفيشاوي جميل وهو فنان موهوب بشكل غير عادي، وبيذاكر الشخصية كويس جدا والكيميا بينا كانت حلوة".



وردت مي على شائعة جوازها من الفيشاوي، وقالت: "احنا محدش فينا أعلن عن الفيلم خالص، وهو قالى اية رائيك ننزل صورة من الكواليس فاختارنا صورة الفرح على اساس ان طول الفيلم احنا متبهدلين ودي اكتر صورة شكلنا حلو فيها، ولما نزلها نسي يكتب من كواليس فيلم كذا".



اما عن موقفها من الجواز، فأكدت مي أن عند ظهور شخص مناسب من المحتمل ان تززوج مرة أخرى.



وانضمت خبيرة علم الطاقات وعلم الفلك وفاء حامد للفقرة وفجرت مفاجأت كثيرة تخص الفنانة مي سليم خلال الفترة القادمة.



وقالت وفاء حامد أن مي سليم ترتبط طاقتها بالأرقام الفردية أكثر من الزوجية، كما أنها عانت كثيرًا خلال الـ3 سنوات الماضية.



وبشرت مي بأنها ستحقق نجاح كبير خلال شهر 7 8 9 ، ومن المحتمل أن تقابل شريك حياتها خلال هذة الفترة، ولكن حذرتها بأن تختار هذة المرة بعقلها وليس بمشاعرها، كما أنه سيكون شاب غير مصري لترد مي سليم وقالت: "يمكن علشان أنا مش مصرية".



كما كشفت وفاء أن الفترة القادمة سيكون في تغيير في حياة مي من حيثُ سيارة أو منزل، وأكدت مي على حديثها وقالت: "بالفعل أنا لسه عاملة حادثة من كام يوم".



وفاجأت خبيرة الأبراج وفاء حامد مي سليم بأنها تتأثر بطاقات من حولها مثل شقيقتها ووالدتها، ويُمكن أن تصيبها العين بسبب أحدهن.



وحذرت مي سليم بأن تتخذ اجراءات طبية لطفلتها "لي لي" لأنها من المحتمل أن تخوض بعض المشاكل الصحية خلال الفترة قادمة.



وقالت لمي بأنها ستعاني من مشاكل صحية في ظهرها بسبب كثرة العمل في الفترة القادمة، لترد قائلة: "فعلا عملت عملية في ضهري من فترة".



وأكدت مي سليم خلال حوارها أنها لا تفكر في الأطفال مرة ثانية، وبأن طفلتها تغنيها عن التفكير في الأمر، ولكن من الممكن الأنجاب مرة أخرى مع ظهور شخص تحبه