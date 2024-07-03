هاني شاكر يصل بيروت استعدادا لحفل السبت القادم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

توجه المطرب هاني شاكر، إلى بيروت، اليوم الأربعاء، استعدادا لحفله المقام مساء السبت المقبل.

المطرب هاني شاكر، من المقرر أن يقدم أشهر أغانيه في الحفل المقام في أحد فنادق العاصمة اللبنانية بيروت، وتشاركه إحياء الحفل المطربة اللبنانية ليال عبود، ويتولى تنظيم الحفل منظم الحفلات اللبناني سمير عمار.

وأعلن المطرب هاني شاكر، مؤخرا عن حفظ النيابة العامة، البلاغ الذي قدم ضده والمنتج محسن جابر، والملحن محمد ضياء، من أحد الشعراء بدعوى التعدي على حقوقه باعتباره صاحب قصيدة "رحماك"، التي غناها المطرب منذ سنوات