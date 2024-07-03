فن ومشاهير

جوائز تصل لـ 60 مليون دولار.. تركي آل الشيخ يعلن عن جوائز بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

نشر المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية ، مقطع فيديو يوضح خلاله الجوائز التي ستقدم في بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية، والتي تستضيفها الرياض بداية من 3 يوليو حتى 25 أغسطس المقبل.

وأشار "آل الشيخ" بـ الفيديو الذي شاركه عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن الجوائز تبلغ قيمتها 60 مليون دولار، وسيقام بـ البوليفارد في الرياض

يذكر أن المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، أعلن إقامة عدد من الفعاليات الترفيهية بالتزامن مع إقامة كأس العالم للرياضات الإلكترونية بالمملكة، والتي تشمل 6 مسرحيات، والعديد من الحفلات الغنائية.

اضغط هنا

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا