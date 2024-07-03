ركين سعد تنضم لفيلم الإثارة والجريمة "بومة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

بدأ المؤلف والمخرج زيد أبو حمدان تصوير فيلم الإثارة والجريمة "بومة"، وهو فيلمه الروائي الطويل الثاني بعد فيلمه "بنات عبدالرحمن".

ووقع اختيار زيد ديسمبر الماضي، على الفنانة ركين سعد للعب الشخصية الرئيسية وعضوة العصابة "بومة"، وذلك بعد حصولها على إشادة كبيرة على أدوارها في مسلسلات ناجحة، مثل: "سفاح الجيزة" و"مدرسة الروابي للبنات" على نتفليكس، ومن المنتظر أن ينطلق لها مسلسل "موعد مع الماضي" على نتفليكس أيضًا، بالإضافة إلى فيلم "The Way of the Wind" للمخرج المرشح للأوسكار 3 مرات تيرانس ماليك.

تدور أحداث بومة حول الشخصية الرئيسية بومة هي عضوة عصابة مشهورة بمهارتها في استخدام السكين، تجد نفسها متورطة في صراع على السلطة بين عصابات الشوارع والمتطرفين دينيًا، بينما تواجه صدمات ماضيها البائس كفتاة يتيمة. يهدف الفيلم إلى عرض الإطار الملحمي لهذا العالم المليء بالعنف، مقابل التحديات والمصاعب التي تواجه النساء وتسلسل السلطة في العصابات.

ويتعاون المخرج زيد أبو حمدان مرة أخرى مع المونتيرة دينا فاروق التي اشتهرت بأفلام "هرج ومرج" و"موجة حارة" و"بنات وسط البلد" و"معالي الوزير" للمخرج سمير سيف، بالإضافة إلى مدير التصوير سمير النمري الذي تضم أعماله فيلم "وذكرنا وأنثانا".

وفي تصريح مشترك، قال المنتجان جيانلوكا شاكرا وماريو جونيور حداد "نفخر بأن نكون جزءًا من هذا المشروع، وبدعم المواهب الأردنية والشامية خلال هذه الفترة بالغة الصعوبة والمحفوفة بالمخاطر في صناعة السينما والفن بشكل عام في العالم العربي. زيد مخرج شاب وطموح، ينتظره مستقبل واعد جداً ويمتلك رؤية مذهلة. فهمه لتفاصيل ثقافة الشارع في الأردن استثنائية، ونحن نركز عملنا على سرد القصص التي تتجاوز الحدود والجنسيات، بينما نسعى لكسر قيود الخلفية والهوية حتى نجلب في النهاية فيلم بومة لجمهور عربي ودولي واسع. نرى أن بومة فيلم يمتلك جاذبية عربية ودولية".

ويشارك في إنتاج الفيلم مايا ملص وكارين شيبان وإيلي توما ونيكولاس تورتلينغ وسري السيلاوي وداليا النمر، فيلم بومة يجمع ركين سعد مرة أخرى مع زميلتها في "مدرسة الروابي للبنات" جوانا عريضة، التي ستلعب دور صديقتها المقربة عنود. وحاليًا تشارك جوانا في بطولة المسلسل الهولندي "Laura H" المقتبس من الكتاب الأكثر مبيعًا للصحفي توماس روب. يشارك في بطولة الفيلم أيضًا مجد عيد.