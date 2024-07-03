شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تصوير أول مشاهد مسلسل وتر حساس الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

قرر القائمون على مسلسل وتر حساس بطولة الفنانة صبا مبارك، بدء تصوير أول مشاهد العمل الجمعة، بعد الانتهاء من التحضيرات والتعاقدات مع الفنانين المشاركين في البطولة وتنسيق المواعيد مع كل الفنانين المرتبطين بأعمال أخرى في نفس التوقيت.

مسلسل وتر حساس مكون من 45 حلقة، تأليف أمين جمال وإخراج وائل فرج وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية، وبطولة صبا مبارك، محمد علاء، إنجى المقدم، هيدى كرم، هاجر عفيفى، تقى حسام، محمد العمروى، لبنى ونس، تميم عبده، ومقررعرض العمل في موسم الأوف سيزون وتحديداً قبل نهاية العام الجارى.

وتجتمع صبا مبارك بالمخرج وائل فرج مجدداً بعدما حققا نجاحاً سوياً خلال مسلسل بين السطور الذى تم عرضه قبل شهر رمضان الماضى على قناة ON، ولاقى إشادات جماهيرية وتفاعل مع كبير مع أحداثه المشوقة التي اعتمدت على لغز جريمة قتل ظل المشاهدون يبحثون عنه طوال الحلقات.

مسلسل بين السطور بطولة صبا مبارك، أحمد فهمي، محمد علاء، سلمى أبو ضيف، ناردين فرج، علي الطيب، وليد فواز، دنيا المصري، باسل الزارو، عمر شرقي، جهاد حسام، أيمن عزب، عمرو جمال، سلوى محمد علي، كريمة منصور، محمد لطفي شاهين، والعمل ماخوذ عن المسلسل الكوري Misty، ومعالجة الدرامية والإشراف على الكتابة السيناريست نجلاء الحديني، تطوير ورشة سرد، إخراج وائل فرج.

وقدمت صبا مبارك بطولة مسلسل "لحظة غضب" من 15 حلقة حصرياً على منصة Watch it في موسم دراما رمضان الماضي 2024، وشارك في بطولته: محمد شاهين، علي قاسم، ناردين فرج، سارة عبد الرحمن، صفوة، ريم خوري، يوسف عمر، آية عبد الرازق، آدم النحاس، وضيوف الشرف محمد فراج، أحمد عبد الله محمود، حسن أبو الروس، مجدي إدريس، ياسر صادق، محمد القس وتأليف مهاب طارق وإخراج عبد العزيز النجار.