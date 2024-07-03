شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ إعلام: تغطية Extra للتغيير الوزارى أحدثت تقاربا بين الوزراء والمواطنين والان مع تفاصيل الخبر

قالت الدكتورة منى الحديدى، الأستاذ بقسم الإذاعة والتليفزيون بكلية الإعلام بجامعة القاهرة، لـ الخليج 365 تعليقا على تغطية قناة Extra المتميزة للتغيير الوزارى، إن تغطية القناة متميزة وتليق بالحدث، وأحدثت نوعا من التقارب الجماهيرى بين القيادات الجدد والمواطنين.

وأشارت الدكتورة منى الحديدى إلى أن هناك وجوها جديدة من الوزراء ظهرت لأول مرة على الشاشة وبالتالى سمحت للمواطن بالتعرف عليهم بشكل كبير، إضافة إلى تميز القناة فى تقديم السير الذاتية للوزراء قبل حلف اليمين ليستطيع المواطن أن يتعرف على الوزراء الجدد بشكل أفضل.

وفى السياق ذاته قال الخبير الإعلامى الدكتور ياسر عبد العزيز، تعليقا على تميز تغطية قناة Extra للتشكيل الوزاري الجديد، وحركة المحافظين، إن القناة تميزت بشكل كبير على مستوى تقديم المحتوى التحليلي وذلك مستندة على معلومات موثقة ومتابعة دقيقة للحدث.

وقال الخبير الإعلامي محمد مصطفى أبو شامة، تعليقا على تميز تغطية قناة Extra، للتشكيل الوزاري الجديد، إنه متابع للحدث منذ الساعة الثامنة صباحا، وأن تغطية Extra، مكتملة الرؤية وتغطية منهجية وطنية لحدث كبير.

وأشار أبو شامة إلى أن القناة انفردت بالتشكيل الوزاري الكامل والصحيح وهو تأكيد على مصداقية القناة وقطاع الأخبار بالشركة المتحدة، لأنها قدمت المعلومات الصحيحة دون تعجل أو تسابق يأتي في غير صالح المهنية.

وأشار مصطفي أبو شامة إلى أن وسائل إعلام المتحدة بشكل عام وإكسترا بشكل خاص أكثر دقة من غيرها، وتقدم رؤية إعلامية متكاملة ومتميزة والمصريين تابعوا قناة إكسترا والتي يعتبرها القناة الوطنية الأولى.

وأوضح أبو شامة أن التغطية قدمت فيها معلومات وتفاصيل لسيرة ذاتية وتحليلات لأهم ما يمز الحكومة الجديدة، ولقاءات مع الوزراء الجدد ليستطيع المشاهد أن يتعرف على الوزير وملامح رؤيته، إلى جانب تغطية حركة المحافظين الاوسع في تاريخ مصر وذلك بقيادة أحمد الطاهري رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والذي كان حريص على التواجد بنفسه وسط زملاءه بروح الفريق.