بكلمات مؤثرة.. حسن الرداد يحيي ذكرى وفاة شقيقه "فادي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

أحيا الفنان حسن الرداد، الذكرى الـ 21 لوفاة شقيقه "فادي" بكلمات حزينة ومؤثرة.

ونشر الرداد، صورا تجمعه مع شقيقه في الصغر، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "الذكرى الـ ٢١ لوفاة أخويا وحبيبي فادي الرداد اللي مهما اتكلمت عنه وعن آدبه وأخلاقه وقربه من ربنا مش هديه حقه".

وتابع: "كان توأم روحي، كان الأخ والأب والإبن ورفيق رحلة الحياة من الطفولة حتى الشباب لكن للأسف هذه الرحلة الجميلة لم تكتمل و انتهت في بداية مرحلة الشباب لكنها إرادة ربنا سبحانه وتعالى".

واستكمل: "مهما فاتت السنين لم تغيب عني لحظة واحدة دايما شايفك قدامي وعايش على ذكرياتنا الجميلة وسامع صوتك وفاكر خفة دمك و ضحكتك الصافية اللي طالعه من القلب".

وأضاف: "هفضل فاكرك يا حبيبى لآخر يوم في عمري لغاية ما أشوفك تاني في الجنة إن شاء الله.. أرجو الدعاء لأخي فادي الرداد".

يذكر أن، حسن الرداد شارك في موسم دراما رمضان 2024 بـ مسلسل "محارب" وشاركه في البطولة أحمد زاهر، ماجد المصري، ناهد السباعي، نرمين الفقي، منة فضالي، تامر عبدالمنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عناني، عفاف شعيب، وتأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل.