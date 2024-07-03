محامية المايسترو هاني فرحات ترد بالمستندات على طليقته: الطلاق تم بعلمها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أصدرت المحامية ميرفت الديب بيانا ترد فيه على الاتهامات الموجهة لموكلها المايسترو هاني فرحات من طليقته الفنانة المعتزلة مي فخري.

وجاء في البيان "حرصت المدعوة مي فخري طليقة المايسترو هاني فرحات على الإدعاء كذبا وافتراءا عليه في بعض وسائل الإعلام في محاولة منها لتشويه سمعته والنيل منه خاصة انه يحظى باحترام كل فئات المجتمع وزملائه في الوسط الفني ويركز في عمله ولم يكن يوما طرفا في أي مشكلة ويحظى بحب واحترام الجميع".

وتابع البيان "أولا ادعت طليقة موكلي أنه طلقها دون علمها وأنه كان يعيش معها وانها فوجئت بالطلاق عندما أخطرها المأذون، وهذا منافيا للحقيقة إذ أن الطلاق تم بإتفاق الطرفين بعد استحالة العشرة، وقد قام بتطليقها غيابيا لأنه ليس لديه مانع في منحها كافة حقوقها الشرعية كاملة المترتبة على الطلاق".

وتابع مكتب المحاماة "ثانيا: ادعت أنه امتنع عن منحها حقوقها بعد الطلاق وانه هرب للتنصل من تسليمها حقوقها وهو ما اضطرها للجوء إلى القضاء، وهذا مردود عليه بأنها استلمت بشخصها مؤخر الصداق المدون بوثيقة الزواج وقيمته (150000 جنيه .. مائة وخمسون ألف جنيه) بتاريخ 24/4/2024 بموجب إنذار العرض 1242 وقبل لجوئها للقضاء".

وأكد البيان في نقطته الثالثة أنه تم التواصل معها بعد استلامها مؤخر الصداق، مضيفا "تم التواصل لتسليمها المتعة إلا انها رفضت وافصحت عن رغبتها التشهير بموكلي وهذا تحقق بعد ظهورها في بعض وسائل الإعلام وأقامت دعوى للمطالبة بنفقة العدة والمتعة بتاريخ 10/6/2024 بعد استلامها مؤخر الصداق بما يزيد عن شهر ونصف. كما أن موكلي لم ينجب منها أي أطفال. رابعا: كل ما تحدثت به في وسائل الإعلام من تشهير وخيانة وتشويه سمعة تم التوجه به إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية، وسيتم إبلاغ كل وسائل الإعلام به لأننا لا نرغب إلا في إظهار الحقائق بالمستندات".

جدير بالذكر أن مي فخري ظهرت مؤخرا في أحد البرامج التليفزيونية وتحدثت عن أزمة طلاقها من المايسترو هاني فرحات.