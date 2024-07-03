إطلالة جريئة لابنة عمرو دياب بأحدث ظهور لها.. والجمهور يغازلها (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

شاركت كنزي ابنة عمرو دياب، متابعيها عبر السوشيال ميديا إطلالة جريئة في أحدث ظهور لها.

ونشرت كنزي، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وخطفت من خلالها الأنظار إليها .

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "جمال بياخد العقل" ، "ليش ما بتروحي الساحل" ، "القمر" ، "الجمال" ، "ما شاء الله" ، "الحوة كنزي".

يذكر أن، عمرو دياب أحيا مؤخرا حفلا غنائيا في الساحل الشمالي بحضور جماهيري كبير، وقدم خلاله مجموعة من أجمل أغانيه منها "بحبه، دا لو اتساب، برج الحوت، تملي معاك" وغيرها.

View this post on Instagram https://www.instagram.com/p/C89cVz9tL9Q/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

اقرأ أيضا:

جوائز تصل لـ 60 مليون دولار.. تركي آل الشيخ يعلن عن جوائز بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية

بكلمات مؤثرة.. حسن الرداد يحيي ذكرى وفاة شقيقه "فادي"