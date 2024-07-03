الفنانة سحر نوح تعلن تعرض الكابتن مدحت شلبي لحادث سير: "فداك 100 عربية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

علقت الفنانة سحر نوح زوجة المعلق الرياضي مدحت شلبي، على الحادث الذي تعرض له زوجها بسيارته خلال الساعات الماضية.

ونشرت سحر، صورا لسيارة زوجها بعد الحادث، عبر حسابها على فيسبوك، وعلقت: "حمد الله على سلامتك يا زوجي الغالي مدحت شلبي، وفداك ١٠٠ عربية".

على جانب آخر، كانت سحر نوح، كشفت تفاصيل تربية والدها الفنان محمد نوح لها وأسرتها، قائلة: "أولادي مختلفين عن جيلهم، وأخذوا طباع والدي محمد نوح ويدرسون الحضارة القديمة ويستمعون للموسيقى الكلاسيكية، وأترك لهم الحرية كاملة في كل ما يخصهم".

وقالت "سحر" برنامج "صالة التحرير"، إنها غنت لوالدها؛ تعبيرًا له عن حبها وتقديرها له، موضحة أن الأغنية تتحدث بتتكلم عن الرحيل وتأثير الأب على أولاده، وهي الأولى من نوعها في هذا المجال بشكل عام.

وأضافت، أن هناك أفلام كثيرة لوالدها كانت قوية جدًا مثل الدخيل، وقانون إيكا، وشباب في العاصفة، ومزيكا في خطر، موضحة أن والدها هو أول مصري يمثل على المسرح الفرنسي، وكان صديق صلاح جاهين في عدة أعمال خارج مصر، بالإضافة إلى أنه كان كاتبًا في جريدة الوفد.