شكرا لقرائتكم خبر عن أبو الليف ينتهى من تسجيل أغنية "بركاوى" بتوقيع برازيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الفنان نادر أبو الليف من تسجيل أحدث أغنياته التي بعنوان "بركاوى" من كلمات رامى جمال الدين وألحان أحمد برازيلى وتوزيع جو حنا، وسوف يقوم أبو الليف بطرح الأغنية خلال الأيام المقبلة لتتزامن مع موسم الصيف، على كل المنصات الإلكترونية والمحطات الفضائية.

نادر أبو الليف وبرازيلى ورامى جمال وجو

مؤخرا أعرب المطرب نادر أبو الليف عن سعادته بردود الأفعال التي تلقاها على أغنية "الدنيا بنك" التى طرحها مؤخرًا وحققت نجاحًا كبيرًا، مضيفًا في تصريحات لـ"الخليج 365": الحمد لله جاءنى ردود أفعال إيجابية على الأغنية وإشادات من أصدقائى من داخل الوسط الفني وخارجه".

وأشار إلى أن الأغنية تدور فكرتها حول أن كل شخص في الدنيا يحاسب بعمله، وكل شخص يحصل على نصيبه وحظه، وكما تدين تدان.

أغنية "الدنيا بنك" من كلمات محمود شوقى وألحان رنا طارق وتوزيع وميكس وماستر أسامة عبد الهادى.