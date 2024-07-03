شكرا لقرائتكم خبر عن العرض المسرحي العيلة على مسرح الجيزويت.. غداً والان مع تفاصيل الخبر

تقدم فرقة الارتيسيتو العرض المسرحي العيلة عن مسرحية كلهم أبنائي للكاتب الأمريكي آرثر ميللر، وذلك غداً الخميس الموافق 4 يوليو، على مسرح الجيزويت بوسط البلد، في تمام الساعة الثامنة مساءً، العرض من إعداد وإخراج محمد الخلفاوي، وقد حصل على أفضل عرض مسرحي خلال مهرجان مواسم نجوم المسرح الجامعي لعام 2023.

مسرحية العيلة ديكور محمد زكريا، إضاءة محمود علاء، ملابس دينا سليمان، مساعد مخرج محمد عاطف وعلي حسام ورضوى أحمد، ومن إعداد وإخراج محمد خلفاوي.

‎كلهم أبنائى تجسد قصة حقيقية، كما أشار لذلك آرثر ميلر، تحكى المسرحية قصة امرأة عرفت أن والدها باع معدات تالفة إلى الجيش الأميركي خلال الحرب العالمية الثانية.

‎يتضح هنا تأثر ميلر بمسرحية هنريك إبسن البطة البرية، حيث اقتبس ميلر فكرة وجود شريكين في مشروع تجاري، ويضطر أحدهما لتحمل المسئولية الأخلاقية والقانونية عن الآخر. فاستخدم نفس الفكرة في كلهم‎ أبنائى.