شكرا لقرائتكم خبر عن Bridgerton عاشر أكبر مسلسل يحصد مشاهدات في تاريخ نيتفليكس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق الموسم الثالث من مسلسل Bridgerton رقماً قياسياً جديداً، بعدما حصل على المركز العاشر كأكثر الأعمال باللغة الإنجليزية تحقيقاً للمشاهدات والتي وصلت إلى 91.9 مليون مشاهدة حتى الآن.

وفقاً لتقرير نشرته صحيفة فاريتي، فإن الموسم الثالث من مسلسل "Bridgerton" انضم رسميًا إلى قائمة أكثر اعمال نيتفليكس شهرة وانتشاراً على الإطلاق، وحقق 91.9 مليون مشاهدة منذ عرضه أول مرة في 16 مايو الماضي، وتم احتساب هذا العدد من المشاهدات في 30 يونيو، بعد 45 يومًا فقط من العرض وهو ما يرجح استمرار المسلسل فى حصد المشاهدات.

ويقوم ببطولة المسلسل كل من جوناثان بيلي، ولوك طومسون، وجيسي، وهانا دود، وروث جيميل، وأدجوا أندوه، وهارييت كاينز، وبيسي كارتر، ومارتينز إيمانجبي، وجيسيكا مادسن، وإيما نعومي، وهيو ساكس، وبولي ووكر، وجولدا روشيفيل، ودانييل فرانسيس، سام فيليبس وجيمس فون.

وكانت قد انضمت الممثلة سيمون آشلى لسلسلة نيتفلكس Bridgerton، حيث تلعب دور كيت شارما، دور البطولة أمام أنتونى بريدجيرتون الذى يلعبه جوناثان بيلى، وتجسد كيت شخصية امرأة ذكية وعنيدة ولا تعاني من الحمقى، بما في ذلك أنتوني بريدجيرتون إلى حد كبير، وفقًا للتقرير الذى نشر على موقع "vulture".

كما صرحت النجمة الشابة فيبي دينيفور، بطلة مسلسل نيتفلكس Bridgerton، قائلة: " أتخيل أنهم إذا كانوا يتابعون الكتب، فستكون رحلة أنتوني، وأنا متأكدة من أن دافني سيتنهى بها الأمر تشاركه كل ما يريد، ولكننى أتساءل كيف سيكون الأمر، ولذلك أنا متحمسة للأمر"، وفقًا للتقرير الذى نشر على موقع " tvseriesfinale ".