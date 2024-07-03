ألبوم "ثم أنا"| أصالة تروج لأحدث أعمالها الغنائية

ياسر رشاد - القاهرة - نشرت المطربة أصالة أحدث أعمالها الغنائية ألبوم الجديد "ثم أنا" منذ ساعات قليلة، وذلك عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور "إنستجرام".

أصالة تروج لألبومها الجديد "ثم أنا"

علقت أصالة قائلة: "بقدم لكم عملي هذا (ثم أنا).. روحي ووقتي وشغفي حطيتهم كلهم فيه، قلبي وصوتي وإصراري كلهم موجودين فيه.. قبل ما تحبّوه أنا تعلّقت فيه كأغلى جوهره بهالكون.. عدا عن حبّي واحترامي وإجلالي للفن والموسيقى أنا أعشق الإخلاص وقد أخلصت بكلّ ما أوتيت من قوّه .. تخيّلت أحبّتي عم يسمعوا ويفرق سمعهم لهي الأغاني بحياتهم ونستمتع سوى بمفعول السحر الموسيقي لتحيي مشاعرنا من جديد وترجعنا قوّة محبّة وأمل ونسافر برحلة على الطرف الآخر من الحياة أجمل وأهدأ وأحن".

أصالة

واضافت أصالة قائلة: "سافرت بألبومي هاد بلاد كتيرة وذكريات حلوة كتير عشتها وأنا عم أصنعه ملحنين كبار كتير تمنيت أشتغل معهم شعراء كبار موزّعين مهمّين هنن أهلي، ونحنا أسره كل واحد فينا بيقدّم محبته وإخلاصه لهالوطن الحنون الغالي (الفنّ) بكلّ ماعنده وأحلى ماعنده ..تخيّلتكم مبسوطين مرتاحين رايقين وعن كلّ هالدنيي فاصلين وقاعدين عم تسمعوا صولا و نأسس سوى أحلى الذكريات بدعي تكون أيامنا حلوة تشبه قلوبكم الحلوة".

وانهت أصالة حديثها، معلقه: "كل شي بتمناه إني أسعدكم وردّ بعض جمايلكم ودائماً أقدر قدم لكم الحلو اللي يفرحكم، وها أنا ذا بروحي وقلبي وصوتي بين إيديكم بعمل كلّلي أنا فيه".