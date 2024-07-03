شكرا لقرائتكم خبر عن بيدرو باسكال يفضل إلقاءه من فوق مبني عن مشهد قتال بول ميسكال.. اعرف القصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النجم العالمى بيدرو باسكال إنه "يفضل أن يُلقى من المبنى" بدلاً من قتال زميله الفنان العالمى بول ميسكال مرة أخرى بعد تصوير مشاهدهما معًا في Gladiator 2، الذى قام بإخراجه المخرج العالمى ريدلى سكوت.

في الفيلم الجديد، ستقود ميسكال قصة جديدة تركز على لوسيوس، ابن لوسيلا التي تلعب دورها كوني نيلسن من الفيلم الأول، وستستعيد نيلسن دورها، وسينضم إلى طاقم العمل أيضًا باسكال ودينزل واشنطن وجوزيف كوين.

وتحدث باسكال بصراحة عما كان عليه الحال بالنسبة لشخصيته التي تقاتل ميسكال، مازحًا أنه يفضل "الإلقاء من المبنى" بدلاً من القيام بمشهد قتال معه مرة أخرى، حيث صرح قائلا:" لقد أصبح قوياً جداً، ولهذا أفضّل أن يتم إلقائي من المبنى بدلاً من قتاله مرة أخرى، أن تواجه شخصًا مناسبًا وموهوبًا وأصغر سنًا بكثير، إنه أمر وحشي".

ومن المقرر أن يتم عرض فيلم Gladiator 2 في دور السينما في 22 نوفمبر المقبل.

على أن يقوم ببطولته النجوم بول ميسكال في دور لوسيوس، ابن شقيق كومودوس (الذي لعبه سابقًا جواكين فينيكس) الذي أنقذه ماكسيموس (راسل كرو) في الفيلم الأصلي.

ومن بين أعضاء فريق التمثيل الآخرين الذين تم تأكيد مشاركتهم في الجزء الثاني، دينزل واشنطن، وكوني نيلسن، وديريك جاكوبي، ودجيمون هونسو، وجوزيف كوين، وبيدرو باسكال، وفريد هيشينجر.