شكرا لقرائتكم خبر عن شيماء سيف والتحول 180درجة.. من بنعيش علشان ناكل لخسارة الوزن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منذ ظهورها على الساحة الفنية وهي ممتلئة القوام، وتعود عليها المشاهد سواء في الأفلام و المسلسلات لخفة ظلها وكانت دائما تظهر في البرامج تتحدث عن الطعام وحلاوته وأنه لا يسبب لها أزمه فى شكلها وتعودت على ذلك، وقالت الفنانة شيماء سيف من قبل في أحد البرامج عن الأكل، قائلة:" احنا هنعيش كام مرة في العمر ليه نعمل رجيم، ليه يبقي قدامي شوكولاتة ولا مكرونة بشاميل ولا أكل بحبه ومكلهوش".

ولكن هذا الكلام، اختلف كثيرا وتحولت شيماء سيف وأبرزت خسارتها للوزن ورشاقتها بعد عملية التكميم التي أجرتها مؤخرًا لإنقاص وزنها، وأصبحت تتباهى برفعها ورشاقتها وخسارتها للوزن، وأن الوزن الزائد كان يسبب أزمات صحية وكان عليها اللجوء للعملية من أجل أن تكون فى صحة جيدة.

وكانت تحدثت الفنانة شيماء سيف عن خضوعها لعملية "تكميم" خاصة بعد ظهورها بإطلالة أكثر نحافة خلال حفل زفاف شقيقة المخرج محمد سامى.

وقالت شيماء خلال تصريحات تليفزيونية: "عملت عملية تكميم المعدة وأخدت القرار رغم إنى صاحبة مقولة "ليه أعمل ريجيم وقدامى مكرونة بشاميل وشيكولاتة ولكن كنت بأقول كده عشان صحتى كانت كويسة".

وتابعت شيماء: "فجأة ودون سابق إنذار رجلى وجعتنى وركبتى ما كنتش قادرة منها وكان عندى وجع فظيع كلمت دكتور قال لى لازم نعمل تغيير مفصل حالا".

وأكملت: "جالى اكتئاب وعينيا كانت بتدمع من كُتر ما كنت زعلانة وروحت لدكتور تانى قال لى أنتى محتاجة تخسى ومى كساب شجعتنى وقالت لى ما تقلقيش يا شيماء وفعلا خدت الخطوة وخسيت 50 كيلو".