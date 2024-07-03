بعد أزمة حقيبة بربع مليون.. الجمهور يهاجم هاجر أحمد لهذا السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

تعرضت الفنانة هاجر أحمد، لانتقادات لاذعة من الجمهور ورواد مواقع التواصل الاجتماعي بسبب صورة ظهرت فيها وهي تقبل "يد" زوجها.

وكانت هاجر، نشرت مؤخرا صورا لها داخل سيارتها بينهم صورة وهي تقبل يد زوجها، وذلك عبر حسابها على إنستجرام، واكتفت بوضع "قلوب واسم زوجها" تعليقا عليها.

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: " هو ليه على طول بتطلعي بتبوسي إيده بجد ده من باب الحب يعني" ، "حتى لو هتبوسي إيده مش قدام الناس الحاجات دي بتبقى خاصة جدا، خصوصا لو الست هي اللي بتبوس إيد زوجها الشكل مش بيبقى حلو" ، "انتي اللي بتبوسي إيده؟" ، "عيب أوي مش انتي اللي تبوسي إيده" ، "طبعا لازم تبوسي إيده جابلك جي كلاس أومال هتبوسي إيد مين؟" ، "إيه حوار إنها بتبوس إيد جوزها ده؟".

ومن بين التعليقات الأخرى: "ما لازم تبوس إيده ورجله ما شاء الله العربية الخطيرة دي أكيد هدية" ، "هو ليه الناس معترضة على إنها باست إيده؟ دي أخلاق راقية وجميلة مشاعر الامتنان والحب والشكر دي يعبر عنها الجنسين، ودي من اهم طرق نجاح الزواج" ، "يمكن جابلها العربية هدية فبتبوس إيده عادي" ، "بوس إيد الراجل مش قدام الناس، لو قدام الناس هتقلل من الست خاصة لو مشهورة" ، "ما تبوس ايده فيها إيه يا جماعة جوزها وبتقدرة إيه العيب في كدة هي حرة وده بيبقى حب من القلب حركة تلقائية".

أزمة هاجر أحمد والمغسلة

كانت الفنانة هاجر أحمد، كشفت مؤخرا عن أزمة بينها وبين مغسلة بسبب اتلافها لشنطتها التي يبلغ سعرها ربع مليون جنيه بحسب وصفها، وعلى إثرها تقدمت بشكوى لجهاز حماية المستهلك بسبب تلف حقيبة لها باهظة الثمن من ماركة ديور Dior العالمية.

وكتبت هاجر أحمد، منشورا عبر جروب خاص بشكاوي جهاز حماية المستهلك بموقع "فيسبوك": "تجربتي السيئة مع مغسلة، ليها فروع كتير في القاهرة الجديدة.. من حوالي شهرين ونص، اتصلت بيهم اسألهم أن عندي شنطة غالية نوعها كريستيان ديور باهظة الثمن، وفيها بقعة كدة بالألوان بسيطة بنتي عملاها، وسألتهم هل تقدروا تشيلوا البقعة دي ولا لأ؟، قالولي طبعا يا فندم إحنا كل شغلنا شنط ماركات وشنط غالية، للعلم أن سعرها الشنطة حاليًا تقريبًا 5000 دولار".

وتابعت: "لأني عارفة إني لأزم أودي الشنطة للمكان بتاعها يظبطوها بس المشكلة أن أقرب مكان ليا دبي، وأنا مش مسافرة دبي الفترة دي أبدًا، بعد ما تواصلت معاهم أكدولي أنهم يقدروا ينضفوها بسهولة، وأنهم كمان بيستخدموا نفس المواد الكريستيان ديور بيستخدموها".

وأضافت هاجر: "قُلت أنا هديكم الشنطة وشوفوا هتعرفوا ولا لأ، لو لا ابعهتوهالي، وأكدت عليهم فوق الـ 50 مرة، قالولي إحنا عندنا فني بيحدد كمان هل يقدر يعمل كده ولا لأ ومش هنجازف يا فندم طبعا".

يذكر أن، آخر أعمال هاجر أحمد كان مسلسل "المعلم" الذي عرض في موسم رمضان 2024، وشارك في بطولته مصطفى شعبان، سهر الصايغ، أحمد بدير، عبد العزيز مخيون، انتصار، منذر رياحنة، سلوى خطاب، محمود الليثي، أحمد فؤاد سليم، محمد العمروسي، أحمد عبدالله محمود، لبنى ونس، طارق النهري، مفيد عاشور، علاء زينهم.