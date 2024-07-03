"شايفكم مختلفين بيها".. ماذا قال تامر حسني عن "سي السيد"بعد 11 عاما؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

علق الفنان تامر حسني، على أغنية "سي السيد" بعد مرور 11 عاما على طرحها عام 2013.

ونشر تامر، كليب الأغنية، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "أغنية سي السيد شايفكم محتفلين بيها اليومين دول أوي بس اللي عاجبني إن البنات حابينها دلوقتي مش عارف إزاي عكس أول ما نزلت".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "الأغنيه تحفة واحنا البنات بنحبها عجبانا جوها حلو" ، "لا أنا من البنات اللي حبيتها من أول ما نزلت ومعك بكل حرف فيها" ، "أحلى أيام.. الأغنية دي ليها معانا ذكريات حلوة" ، "دي تحفة بجد وأغنية عسل".

وشارك تامر حسني في كليب "سي السيد" المطرب العالمي سنوب دوج، والأغنية من كلمات وألحان تامر حسني، وإخراج طارق فريتخ.

يذكر أن، تامر حسني يستعد لإحياء حفل غنائي في مدينة الرياض، يوم الخميس الموافق 8 أغسطس المقبل، على مسرح أبو بكر سالم ضمن حفلات "جولة المملكة" ببطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية.

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