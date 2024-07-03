تركي آل الشيخ يمازح كريم عبد العزيز:" أدعو الجميع لمقاطعة أفلامه وعندنا مفاجأة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

شارك المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، متابعيه عبر السوشيال ميديا، مقطع فيديو يجمعه مع النجم أحمد حلمي والنجم كريم عبد العزيز.

ونشر آل الشيخ، الفيديو، عبر حسابه على فيسبوك، وقال فيه: "أمس بالرياض بدأ كأس العالم للرياضات الإلكترونية.. 60 مليون دولار.. أنا أكبر جايزة كسبتها في الجيمينج كانت 2 شاورما و1 بيبسي"، ليقاطعه كريم عبد العزيز، قائلا "الله يرحم أيام الأتاري". فيما قاطعه أحمد حلمي، قائلا "أنا كنت براهن على الشبشب.. اللي يكسب ياخده".

واستكمل تركي آل الشيخ حديثه بالفيديو: "عندنا مفاجأة مهمة.. الأسطورة أحمد حلمي في واحد من الأفلام اللي هيدخل فيها نهاية 2024 وبداية 2025 إن شاء الله، فيلم (نصاب كبير) هيجي المملكة هيعمل عمليتين نصب كبيرة، الأولى في بطولة الجيمينج، والثانية لناس في العمرة والحج.. نترقب الفيلم". ليقاطعه أحمد حلمي، قائلا: "فيلم كوميدي إن شاء الله.. النونو".

وفي نهاية الفيديو حرص تركي آل الشيخ على ممازحة كريم عبد العزيز، قائلا: "أدعوا الجميع لمقاطعة كل أفلامه .. يا حظكم يا هذا الجيل 60 مليون دولار".

وكان المستشار تركي آل الشيخ، أعلن في وقت سابق انطلاق بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية، والتي تستضيفها الرياض بداية من 3 يوليو حتى 25 أغسطس المقبل.

يذكر أن، تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، أعلن أيضا إقامة عدد من الفعاليات الترفيهية بالتزامن مع إقامة كأس العالم للرياضات الإلكترونية بالمملكة، والتي تشمل 6 مسرحيات، والعديد من الحفلات الغنائية.

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