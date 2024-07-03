غدا.. "MBC مصر" تبث حفل "ليلة وردة" برعاية الهيئة العامة للترفيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

تنقل شاشة قناة "MBC مصر"، غدا الخميس في تمام الساعة التاسعة مساء على الهواء مباشرة من مدينة جدة حفل "ليلة وردة" والذي تُحييه النجمات نانسي عجرم وآصالة وريهام عبد الحكيم وعبير نعمة ضمن حفلات موسم جدة برعاية الهيئة العامة للترفية بالمملكة العربية السعودية.

وتُقدم النجمات نانسي عجرم وآصالة وريهام عبد الحكيم وعبير نعمة خلال الحفل مُختارات مميزة من أبرز أعمال الفنانة الكبيرة وردة والتي تلاقي تجاوب كبير من الجمهور.

ويُعرض حفل "ليلة وردة" مع نانسي عجرم وآصالة وريهام عبد الحكيم وعبير نعمة على " MBC مصر" في الساعة 9:00 مساءً.

اقرأ أيضا:

جوائز تصل لـ 60 مليون دولار.. تركي آل الشيخ يعلن عن جوائز بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية

بكلمات مؤثرة.. حسن الرداد يحيي ذكرى وفاة شقيقه "فادي"