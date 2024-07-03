جميلة عوض تنشر إطلالة جريئة في نهاية شهر العسل من إيطاليا (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

شاركت الفنانة جميلة عوض، متابعيها عبر السوشيال ميديا، أحدث ظهور لها تزامنا مع نهاية شهر العسل الذي قضته في إيطاليا.

ونشرت جميلة، الصور التي ظهرت فيها بإطلالة جريئة، عبر حسابها على إنستجرام، وانهالت عليها تعليقات الجمهور.

وجاءت بعض التعليقات، كالتالي: "قمر" ، "حلوة" ، "جميلة يا جميلة" ، "جميلتنا"، "العسل" ، "استمتعي".

واحتفلت جميلة عوض، يوم 6 يونيو 2024 بحفل زفافها على المونتير أحمد حافظ بقلعة صلاح الدين الأيوبي.

وتعاونت "جميلة" مع "حافظ" بعدد من الأعمال الفنية منها فيلم "الضيف"، ومسلسل "لا تطفئ الشمس"، وفيلم "هيبتا: المحاضرة الأخيرة".

يذكر أن، آخر أعمال جميلة عوض كان مسلسل "لانش بوكس" بطولة الفنانة غادة عادل وعرض بموسم دراما رمضان 2024.