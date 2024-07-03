شكرا لقرائتكم خبر عن أمازون تزيل الستار عن مشهد ترويجي للحلقة الجديدة من The Boys والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت منصة أمازون عن مشهد تشويقي جديد من الحلقة الجديدة لمسلسل The Boys المقرر عرضها غداً عبر المنصة، والتي جمعت كل من النجمان كارل أوربان صاحب شخصية بيلي بوتشر، وجيفري دين مورجان صاحب شخصية جو كيسلر.

وكشفت منصة أمازون برايم، عن أن الموسم الخامس من مسلسل الدراما الشهير The Boys سيكون الأخير والمتمم للسلسلة التي حصدت شعبية كبيرة طوال فترة عرضه على مدار السنوات الماضية، وبالرغم من التأخير في طرح الموسم الرابع للعمل والذي حددته المنصة منذ أيام والذى يبدأ اليوم 13 يونيو، إلا أن الموسم الخامس سيكون الأخير للعمل.

وتتبع سلسلة Amazon حياة الأبطال الخارقين الذين يعملون لصالح شركة كبيرة ومجموعة تريد القضاء عليهم، وكان قد انضم الثلاثى شون باتريك فلانيري ومايلز جاستون فيلانويفا ونيك ويتشلر، إلى الموسم الثالث منThe Boys، وفقًا للتقرير الذى نشر على موقع "tvseriesfinale".