أحمد سعد ينشر بوستر أغنية تجمعه مع أحمد حلمي وشقيقه عمرو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مصطفى حمزة:

نشر الفنان أحمد سعد، بوستر أغنية جديدة تجمعه بشقيقه النجم عمرو سعد والنجم أحمد حلمي، وعلق عليها عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام.

وكتب أحمد سعد: "استنوا أغنية أه ولا لأ مع النجم أحمد حلمي من الحلقة الأولى لبرنامج بيت السعد مع أحمد وعمرو سعد الساعة ١١ مساء على يوتيوب".

وكان أحمد حلمي، نشر صورة من كواليس حلقته في برنامج "بيت السعد" عبر حسابه على إنستجرام، وتحضيراته للحلقة مع عمرو سعد وشقيقه أحمد سعد.

ومن المقرر أن يستضيف البرنامج في الحلقات الـ 12 الأولى، النجوم: أحمد حلمي، يسرا، محمد هنيدي، أحمد السقا، منة شلبي، إليسا، مي عمر، نادين نجيم، الشاب خالد، أحمد فهمي، أبلة فاهيتا ـ إبراهيم الحجاج.