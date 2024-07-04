"ألذ واحدة".. أسماء جلال تكشف كواليس حلقتها مع منى الشاذلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مصطفى حمزة:

نشرت الفنانة أسماء جلال، مجموعة من الصور التي تكشف كواليس ظهورها مع الإعلامية منى الشاذلي عبر حسابها على الفيسبوك.

وعلقت "أسماء" على الصور: "استنوني مع ألذ واحدة ..(منى الشاذلي) بكره الساعة ١١ على قناة ON".

وتحل الفنانة أسماء جلال، الخميس، ضيفة على الإعلامية منى الشاذلي ببرنامج "معكم" في تمام الساعة الحادية عشرة مساء، وتتحدث عن أحدث أعمالها ولاد رزق 3 ، كما تكشف عن تعاملها مع الهجوم الذي تعرضت له مؤخرا وغيرها من الأمور.

كما نشرت الإعلامية منى الشاذلي، برومو الحلقة، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، وكتبت: "أسماء جلال ضيفة معكم منى الشاذلي مساء الخميس على ON الساعة 11 مساء".

وكان فريق عمل مسرحية "ميمو" بطولة الفنان أحمد حلمي، والتي يتم عرضها حاليا لعدة أيام في القاهرة، أعلنوا عن انضمام الفنانة أسماء جلال للمسرحية لتكون بديلة عن الفنانة هنا الزاهد.